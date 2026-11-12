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Magazin
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:17

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları olan Zeyno Karadağlı, yıllar içindeki değişimiyle gündeme damga vurdu. Paylaşılan yeni karelerle sosyal medyanın gündemine oturan Zeyno Karadağlı, 20 yaşına geldi kendisini görenler tanımakta zorluk çekti.

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Editor
 Arzu Akçay
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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:17

Oynadığı yapımlarla kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle tekrardan gündeme geldi. Sanatla iç içe bir ortamda yaşayan Zeyno Karadağlı, 20 yaşına girdi. Görenler kendisini tanımakta zorlansa Zeyno Karadağlı’nın yeteneği de konuşulan konular arasında yerin alıyor. İşte detaylar…

TAMER KARADAĞLI VE ARZU BALKAN’IN KIZI ZEYNO KARADAĞLI DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLDU!

Oyuncu Tamer Karadağlı, magazin gündeminin de en çok konuşularak gündeme gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Türk sinemasında uzun zamanlardır çalışan Tamer Karadağlı, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. dizisinde oynadığı karakter halen daha akıllarda yer ediniyor.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti

Kariyerinin yanı sıra Arzu Balkan’la da olan evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz günlerde 20. Yaşını geride bıraktı. Öyle ki usta oyuncunun kızıyla olan paylaşımını paylaşmasının ardından magazin gündemine damga vurdu. Kızının önceki yaş gününde sosyal medya da geniş bir yankı uyandırdı.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti

Yıllar içinde meydana gelen değişimiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Zeyno Karadağlı, zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri haline geldi Özellikle de Tamer Karadağlı’nın eskiden yapmış olduğu paylaşımla tekrardan gündem olan Zeyno, sosyal medyanın da en çok konuşulanı oldu.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti

20 YAŞINA BASTI, GÖRENLER TANIMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Zeyno Karadağlı’nın son hali sosyal medya da farklı yorumlara neden oldu. 20. yaşına geçtiğimiz günlerde giren Zeyno Karadağlı, sosyal medyanın da diline düştü. Genç ismin babası Tamer Karadağlı’ya benzediğini ifade ederken kimi kullanıcılar ise büyüdükçe annesine benzediğinin ifade etti.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti

Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Zeyno Karadağlı, kendi hesabından son halini paylaştı. Yeni fotoğraflarını gören kullanıcılar yorum ve beğeni atman kişiler kısa süre de ünlü isme destek vererek dikkat çekti.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti

Küçüklüğünden biri sanatla iç içe bir yaşam süren Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devler Konservatuvarı Müzik Sahne Sanatları Lisesi’nden mezun oldu. Başarılarına başarı ekleyen Zeyno Karadağlı, piyona sanatçılığı da yaparak dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı değişimiyle gündem oldu! 20 yaşına bastı, görenler tanımakta zorluk çekti

Şimdilerde üniversite eğitimi alan Zeyno Karadağlı, bir yandan eğitimine devam ederken başarısı ve yeteneğiyle dikkat çeken isimler arasında yerini aldı.   

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