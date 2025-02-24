Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında ünlü isimleri eylemlere katılması için planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla beraber ünlü isimler de ifade vermeye çağrılmıştı. Gezi Parkı eylemlerine katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise ilk kez konuştu.

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım soruşturmasında Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu da ifadeye çağrılmıştı. Gezi Parkı eylemlerine katılan Tamer Karadağlı, eleştirilerin hedefi haline gelmesiyle ilk kez Gezi Parkı eylemleri hakkında konuştu.

TAMER KARADAĞLI GEZİ PARKI EYLEMLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından çok eleştiri alan Tamer Karadağlı, Gezi'ye katılmanız sosyal medyada yeniden gündem oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz? sorusuna, “Evet Gezi’ye gittim.” dedi. Karadağlı, “O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım.” diyerek cevap verdi.

Aldığı eleştiriler konusunda da konuşan Tamer Karadağlı, "İlk günden beri eleştirilerin de hedefindesiniz. Neler hissediyorsunuz bunları görünce?" sorusunu da cevaplayan Tamer Karadağlı, "Kişisel olarak algılamıyorum. Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu. İsmim bilindiği için daha çok eleştiriler oluyor. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirecek değilim. Eleştirilere cevap yetiştirsem işimi yapamam. Ben sokağa çıkınca halktan takdir görüyorum. Önemli olan bu. Genel Müdür olmamdan dolayı halktan büyük ilgi görüyorum. Tabii bunun arka planında çok çalışmak ve doğru ekip kurmak da var. Bazı oyunlarınız zaman zaman tartışma konusu oluyor." dedi.