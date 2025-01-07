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Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çiftinden üzen haber! 15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 12:36 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:37
Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çiftinden üzen haber! 15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Rus dansçı Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Anlaşmalı olarak 5 dakikada boşanan Tan Sağtürk ve Rus dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova, çocukları için dostça ayrıldı.

Bez Bebek, Alemin Kıralı, Selena gibi yapımlarda rol alan Tan Sağtürk, 15 yıl önce Elana Kuznetsova ile evlendi. İki çocukları bulunan çift, mutluluklarıyla örnek gösteriliyordu. Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çiftinin bugün dostane bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi. 

15 YILLIK EVLİLİK​ 5 DAKİKADA BİTTİ 

Ancak çiftin, dostane bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi. İki çocuk​ sahibi olan çift, boşanma​ sonrası çocuklarının psikolojisini ön planda tutarak yakın mesafede yaşamaya karar verdi.

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çiftinden üzen haber! 15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti - 1. Resim

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre, anlaşmalı boşanan çiftin boşanma işlemleri 5 dakikada tamamlandı. Çift boşanmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yakın çevreleri ayrılığın nedeni olarak ise kişisel farklılıklar ve zamanla birbirlerinden uzaklaşmaları gösterildi. Çift çocuklarının psikolojisi için birbirlerine yakın evlerde yaşayamaya başlayacak. 

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çiftinden üzen haber! 15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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