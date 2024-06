Tan Sağtürk'e 'Midyeci çocuktan duygulandıran mesaj!

13 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:07

Tan Sağtürk, "Beni yüreğimden yakaladın midyeci çocuk" notuyla yıllar önce karşılaştığı çocuğun kendisine attığı mesajı paylaştı. Sağtürk'ün paylaşımına ünlü isimlerden de yorum yağdı.

TAN SAĞTÜRK PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI

Yıllar önce dizi çekiminde karşılaştığı çocuktan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Sağtürk, "Merhaba Tan abi, 2005 yıllarda bir gün Kadıköy Kadife Sokak Rex sinemasının oradaki bi kulüpte, çekimleriniz vardı. O çekim sırasında orada midyeci bir çocuk vardı. Her set arasında gelip sohbet ederdin ve hep ilerisi için okumasını söyler dururdun. O günkü konuşmaların halen aklında. Çok şükür hem çalıştı hem okudu. Doktor oldu. Şu an Ukrayna'da hem mesleğini yapıp hem seafood üzerine restorant açtı. Demem o ki abi, bazen bir çocuğa bir nasihat her şeyi değiştirebiliyormuş. O benim abi. Gelecekteki hedefim çocukların okuması için elimden gelen her şeyi yapmak. Güzel yüreğine bir hatıra ile dokunmak istedim abi. Selam olsun..." dedi.

TAN SAĞTÜRK KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

14 Temmuz 1969 İzmir doğumlu Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunu olan Sağtürk, Fransız Devlet Balesine yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır. Oyunculuk da yapan ünlü isim Bez Bebek dizisinde Hakan karakterini oynadı.