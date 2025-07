Şap hastalığı et fiyatlarını düşürdü: Uzmanlardan ucuz et uyarısı geldi

Türkiye genelinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması, kırmızı et piyasasında dikkat çeken gelişmelere yol açtı. Pazarların kapanmasıyla birlikte birçok üretici, elindeki hayvanları kesime göndermek zorunda kaldı. Bu durum, piyasadaki et arzını artırarak fiyatlarda kısmi bir gerilemeye neden oldu. Ancak uzmanlar, et fiyatlarındaki düşüşün tüketiciler açısından her zaman olumlu bir tablo çizmediğine dikkat çekiyor.

"FİYATLARA DEĞİL, ETİN KALİTESİNE BAKIN"

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Çankırı’da kasaplar ve üreticiler, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kentte kasaplara etin giriş maliyetinin 500 TL’yi aştığını vurgulayan kasap Cihan Koç, bazı yerlerde kıymanın 440 TL gibi düşük fiyatlara satılmasının maliyetlerle örtüşmediğine dikkat çekti. Koç, “Bu fiyatlarla kaliteli ve sağlıklı bir et sunulması mümkün değil. Vatandaşlarımıza, alışveriş yaptıkları kasapları iyi tanımalarını, tezgah düzeni, temizlik ve etin rengine dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi.

"HER ET İYİ ET DEĞİLDİR"

Koç, kaliteli etin hayvanın beslenmesinden kesimine kadar birçok faktöre bağlı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“İyi bir etin pembe renkte, dinlenmiş ve sağlıklı bir hayvandan elde edilmesi gerekir. 440 TL’ye kesilen hayvanın tüm fire ve işçilik maliyetleriyle birlikte dükkâna girişi 500 TL’yi buluyor. Hal böyleyken bu fiyatın altında satılan etlerin kaynağı sorgulanmalı. Sakatlanan veya hastalanan hayvanlar kesilip ucuz fiyata piyasaya sürülebiliyor.”

"UCUZ ETİN ARKASINDA SAĞLIK SORUNLARI OLABİLİR"

Büyükbaş hayvan üreticisi Ömer Kara ise, hayvan seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kara, sağlıklı hayvanların canlı, parlak tüylü ve hareketli olması gerektiğini belirterek, “Ucuz hayvanlarda genellikle bir sağlık problemi vardır. Şap hastalığı ya da akciğer rahatsızlıkları bu hayvanlarda sık görülebilir. Et alırken yalnızca fiyata odaklanmak yerine, kaynağına dikkat edilmesi gerekir. Sağlıklı etin biraz pahalı olması doğaldır” dedi.