Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Down sendromlu Nisan Nur, annesine "Gelinlik giymek istiyorum" dedi, hayali gerçek oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Nisan Nur Bahçeci’nin gelinlik giyme hayali, ailesinin çabasıyla gerçek oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 11:17

Gaziantep'in ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Nisan Nur Bahçeci, kurduğu gelinlik giyme hayaline kavuştu. Annesi Fatma Bahçeci'ye "Gelinlik giymek istiyorum" diyen Nisan Nur için ailesi hemen kolları sıvadı ve Nizip Öğretmenevi'nde anlamlı bir düğün etkinliği organize ettiler.

Down sendromlu Nisan Nur, annesine "Gelinlik giymek istiyorum" dedi, hayali gerçek oldu

GELİNLİĞİ GİYEREK SALONA GİRDİ

Etkinlikte Nisan Nur, beyazlar içinde hayalini kurduğu gelinliği giyerek salona girdi. Bu özel anlara tanıklık eden davetliler duygusal anlar yaşarken, anne Fatma Bahçeci de gözyaşlarını tutamadı. Kızını gelinlik içinde gören Fatma Bahçeci'nin mutluluğu ve duygulanması, etkinliğe katılan herkesi derinden etkiledi.

Down sendromlu Nisan Nur, annesine "Gelinlik giymek istiyorum" dedi, hayali gerçek oldu

Pasta kesimi ve müzik eşliğinde yapılan kutlamalarla devam eden etkinlik, hem Nisan Nur hem de ailesi için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti.

Down sendromlu Nisan Nur, annesine "Gelinlik giymek istiyorum" dedi, hayali gerçek oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korku dolu evlenme teklifinin sonu karakolda bitti!
Bayraktar TB2 Marmaris'te alevlere geçit vermedi
ETİKETLER
#bursa
#nizip
#Down Sendromu
#Gelinlik Hayali
#Aile Sevdası
#Duygusal Etkinlik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.