Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Nisan Nur Bahçeci, kurduğu gelinlik giyme hayaline kavuştu. Annesi Fatma Bahçeci'ye "Gelinlik giymek istiyorum" diyen Nisan Nur için ailesi hemen kolları sıvadı ve Nizip Öğretmenevi'nde anlamlı bir düğün etkinliği organize ettiler.

GELİNLİĞİ GİYEREK SALONA GİRDİ

Etkinlikte Nisan Nur, beyazlar içinde hayalini kurduğu gelinliği giyerek salona girdi. Bu özel anlara tanıklık eden davetliler duygusal anlar yaşarken, anne Fatma Bahçeci de gözyaşlarını tutamadı. Kızını gelinlik içinde gören Fatma Bahçeci'nin mutluluğu ve duygulanması, etkinliğe katılan herkesi derinden etkiledi.

Pasta kesimi ve müzik eşliğinde yapılan kutlamalarla devam eden etkinlik, hem Nisan Nur hem de ailesi için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti.