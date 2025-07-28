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 | Dilek Ulusan

Tan Taşçı, Bursa'daki orman yangınını arkasına alarak video çeken kullanıcıya tepkisiz kalamadı

Bursa yangınında sosyal medya hesabından video paylaşan kullanıcı, kullandığı şarkıyla da tepki topladı. Tan Taşçı da sosyal medya kullanıcısına tepki göstererek, "En büyük beka sorunumuz budur" dedi.

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Tan Taşçı, Bursa'daki orman yangınını arkasına alarak video çeken kullanıcıya tepkisiz kalamadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:03

'nin birçok yerinde yangınla mücadele devam ederken, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı tepki topladı. Yangını arkasına alan bir kullanıcı Sensiz Olmaz şarkısını söyledi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİN YANGIN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Türkiye birkaç haftadır dört bir yanda devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Bursa Kestel ve Harmancık, Karabük Safranbolu ve bölgelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tan Taşçı, Bursa'daki orman yangınını arkasına alarak video çeken kullanıcıya tepkisiz kalamadı

Bursa'da ormanı kundaklayan FETÖ terör örgütüne üye olmak sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen hain Ufuk Aytekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aytekin ifadesinde, ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bu nedenle dün akşam akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

Tan Taşçı, Bursa'daki orman yangınını arkasına alarak video çeken kullanıcıya tepkisiz kalamadı

Bursa’da sürerken dün akşam saatlerinde yapılan bir paylaşım ise tepki çekti. Paylaşımda yangın arka plan olarak kullanıldı ve Yalın’ın “Sensiz Olmaz” şarkısı kullanıldı.

TAN TAŞÇI FENOMENİN YANGIN PAYLAŞIMINA SESSİZ KALAMADI

Şarkıcı Tan Taşçı da sosyal medya kullanıcısının videosunu paylaşarak, "Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz, idrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!" dedi.

Tan Taşçı, Bursa'daki orman yangınını arkasına alarak video çeken kullanıcıya tepkisiz kalamadı
ETİKETLER
#türkiye
#kahramanmaraş
#yangın
#sosyal-medya
#Bursa Kestel
#Harmancık
#Karabük Safranbolu
#Magazin
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