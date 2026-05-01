Avatar
Editor
 | Canan Okur

Tan Taşçı'dan musallat hayran isyanı! Karakolluk oldu yaşadığı kabusu böyle anlattı

Ünlü sanatçı Tan Taşçı, kendisine musallat olan bir hayranı için karakolluk oldu. Hayran maskesi adı altında hayatını zorlaştıran saplantılı takipçiler karşısında başlattığı hukuki mücadeleyi dikkat çeken açıklamalarla duyuran Taşçı, yaşadığı korku sonrası karakolun yolunu tuttu. İşte detaylar...

Pop müziğin sevilen ismi Tan Taşçı, uzun zamandır peşinde olan tacizciler yüzünden soluğu adli makamlarda aldı. Yaşadığı korkuyu ve mağduriyeti tüm samimiyetiyle paylaşan Tan Taşçı, karakol, avukat ve adliye üçgeninde geçen zamanına dair adeta sitem etti. 'İşimizi gücümüzü bırakıp bunlarla uğraşıyoruz' diyen Tan Taşçı, musallat hayran kitlesine dair, caydırıcı yaptırımların bir an önce getirilmesi gerektiğini de vurguladı. İşte detaylar...

Pop müziğin sevilen ismi Tan Taşçı, uzun zamandır taciz edildiği kişiler yüzünden adli makamlara başvurarak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.
Tan Taşçı, kendisine 'hayran' kisvesi altında musallat olan kişileri şikayet etmek için karakola gitmek zorunda kaldığını belirtti.
Sanatçı, hem dijital platformlarda hem de gerçek hayatta tacize uğradığını ve bunun özel ve iş hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Taşçı, yaşanan durumun engellenebilmesi için daha sert yasal düzenlemeler ve caydırıcı yaptırımlar getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ünlü sanatçı, dilekçe yazmayı, dava açmayı ve idari süreci öğrenmiş durumda olduğunu dile getirerek sitem etti.
TAN TAŞÇI'DAN MUSALLAT HAYRAN İSYANI!

Sevilen sanatçı Tan Taşçı, bir hayranı yüzünden yine karakol kapısına dayandı. Uzun zamandır hayran adı altında kendisini rahatsızlık veren kişilere yönelik hukuk mücadelesi başlattığını duyuran ünlü sanatçı, şikayet amacıyla karakola gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Taşçı, sadece dijital platformdaki tacizlere değinmedi. Hayatında fiziksel olarak da tacize uğradığını belirten Taşçı, kapısına dayanan ve menfaat amacıyla yaklaşan hayranlarına adeta sitem etti. Taşçı, yaşadığı bu durumun hem özel hayatını hem de iş hayatını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, bu tür olayların engellenebilmesi adına daha sert bir yasal düzenlemenin getirilmesini talep etti.

KARAKOLLUK OLDU, YAŞADIĞI KABUSU BÖYLE ANLATTI

Tan Taşçı, sosyal medya hesabından kendisine musallat olan hayranlarına yönelik yaşadığı kabusu anlattı. Ünlü sanatçı Taşçı, açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

Dün yine kapıma dayanan, 'hayran' kisvesi altında hayatıma musallat olmuş birini şikayet etmek için karakoldaydım. Bu artık istisna değil, rutin. Birkaç ayda bir karakol, avukat ofisi, adliye… Öyle ki dilekçe yazmayı, dava açmayı, idari süreci çoğu insandan daha iyi öğrenmiş durumdayım.

Sosyal medyadaki saçma sapanlıklar bir yana; gerçek hayatta kapıma dayanan tacizciler, hayatımı ısrarla takip eden, sınır ihlali yapan, bazen menfaat için yaklaşan insanlar var. Ve biz, işimizi gücümüzü bırakıp bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz.

En acı tarafı şu: Şikayet ediyorsunuz, dosyalar birikiyor ama çoğu zaman somut ve caydırıcı bir sonuç çıkmıyor. Sonuç çıkmadıkça bu kişiler daha da cesaretleniyor, hatta bundan keyif alıyorlar. Bu yüzden açık, net ve gerçekten uygulanan yasal düzenlemelerle caydırıcı yaptırımlar artık şart.

TAN TAŞÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tan Taşçı, 30 Ekim 1981 yılında Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya gelmiştir. Baba tarafından ise aslen Ankaralıdır. Taşçı, müzik eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvaru Opera ve Şan Bölümü'nde tamamlamıştır.

Tan Taşçı 2005 yılında çıkardığı Rica Ederim albümüyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Hem yorumcu hem de besteci olarak tanınan Tan taşçı, seslendirdiği şarkılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

