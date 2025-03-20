Tanyeli Bodrum'da gözyaşları içinde defnedildi

Tanyeli Özruh Sünneli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sanatçı için İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde dün öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İstanbul'daki törenin ardından Tanyeli'nin cenazesi karayoluyla Bodrum'a getirildi.

TANYELİ VASİYETİ ÜZERİNE ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Tanyeli entübe edildikten sonra 17 Mart'ta hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınan Tanyeli, vasiyeti üzerine Bodrum'da defnedildi. Kılınan cenaze namazının ardından Tanyeli Özruh Sünneli’nin cenazesi Ortakent Mezarlığı’na annesinin mezarının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

Seray Sever

Sanatçı arkadaşlarından Seray Sever ise, "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok özel bir insandı. Bana ‘cennet gözlüm’ diyordu. Beni eşimle tanıştıran da oydu. Herkese bir dokunmuşluğu var. Herkesin kötü anında yanındaydı. Vefatlar üst üste geldi" dedi.

Işın karaca

"Hayatımda tanıdığım yaşama en bağlı, dostluğu dostluk ve en fazla kavga ettiğim insanlardan biriydi. Kaliteli kavgalarımız olmuştu. İnsan bu mücadelenin karşısında ne diyeceğini bilemiyor. Geldiğiniz için teşekkür ederiz."