Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşi İlker Sunnili ve oğulları ayakta durmakta güçlük çekti

2.5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli, Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili gözyaşlarına hakim olamadı. Tanyeli, daha sonra Bodrum'daki aile mezarlığına defnedilecek.

EŞİ VE OĞULLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tanyeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi. Eşi İlker Sunnili ve oğulları ayakta durmakta güçlük çekerken, biran bile tabutun başından ayrılmadılar. Tanyeli'nin eşi İlker Sunnili gözyaşlarına boğuldu.

ÜNLÜ İSİMLER TANYELİ'YE VEDA İÇİN CENAZEYE AKIN ETTİ

Melek Baykal ile Yonca Evcimik yakın arkadaşları Tanyeli'nin cenazesine birlikte geldi. Mavi kadın içerik editörü Dilara Tekin'in haberine göre; Yonca Evcimik, verdiği röportajda, "Aslında tevekkülle sabırla her şeyle nasıl başa çıkabileceği göstererek bize örnek oldu. Çok iyi bir insandı. Buradaki kalabalıktan da anlaşılıyor. Hepimizin başı sağ olsun. Ama kadınlar adına bize çok şey kazandırdı." dedi.

Cenazeye ayrıca Pınar Eliçe, Nuri Alço, Deniz Seki gibi isimler de katıldı. Tanyeli'nin vasiyeti üzerine annesinin yanına defnedilecek. Tanyeli'nin eşi "Sevgilim Eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirliyikuyu Camiinde kılınacak ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı. Tanyeli'nin böylece vasiyeti de ortaya çıktı.