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 | Dilek Ulusan

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj: 40 gün geçti

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj geldi. Tanyeli'nin ölümünün ardından 40 gün geçti ve eşi İlker Sünneli, "Cennetin en güzel yerinde uyu meleğim" notunu düştü.

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Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj: 40 gün geçti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 17:20

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, 54 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zincirlikuyu'nda defnedilen Tanyeli, vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedildi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj geldi.

TANYELİ'NİN EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Sünneli, Tanyeli'nin fotoğrafının olduğu gönderiye şu notu düştü; "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40. günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde uyu meleğim." dedi.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj: 40 gün geçti

Eşi için Hz. Yuşa'da lokma dağıtan Sünneli, paylaşımına "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40'ıncı günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. En sevdiğin yerdeyiz. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde iyi uyu meleğim'' notunu düştü.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj: 40 gün geçti
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Sıkça Sorulan Sorular

TANYELİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında oğlu Taylan'ı dünyaya getirdi. ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başlamıştır. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı. Tanyeli'nin Teoman adında da ikinci oğlu dünyaya geldi.
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