Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj: 40 gün geçti

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj geldi. Tanyeli'nin ölümünün ardından 40 gün geçti ve eşi İlker Sünneli, "Cennetin en güzel yerinde uyu meleğim" notunu düştü.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, 54 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zincirlikuyu'nda defnedilen Tanyeli, vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedildi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal mesaj geldi.

TANYELİ'NİN EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Sünneli, Tanyeli'nin fotoğrafının olduğu gönderiye şu notu düştü; "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40. günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde uyu meleğim." dedi.

Eşi için Hz. Yuşa'da lokma dağıtan Sünneli, paylaşımına "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40'ıncı günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. En sevdiğin yerdeyiz. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde iyi uyu meleğim'' notunu düştü.