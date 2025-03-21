Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den duygusal paylaşım! 'Rüyalarımda beni yalnız bırakma'

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi ilker Sünnili'den duygusal mesaj geldi. Tanyeli'nin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Sünnili, "Ben Seni Çok Sevdim" şarkısıyla Tanyeli!ni paylaştı.

Yaklaşık olarak iki sene önce zayıflamak için bıçak altına yatan Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. 2023 yılından ber pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastaneye hayata gözlerini yumdu.

TANYELİ'NİN EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren İlker Sünnili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Eşi Tanyeli'nin bir görüntüsünü yayınlayan Sünneli, paylaşımına' Rüyalarımda beni yalnız bırakma' notunu ekledi.

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki Tanyeli Özruh Sünnili, vasiyeti üzerine Muğla’nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tanyeli'nin cenazesi Bodrum'da defnedilirken birçok ünlü isim de duygularını dile getirdi.