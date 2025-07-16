Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım: Gülüşüne kurban be

Yakalandığı pankreas kanseri sonrası uzun bir tedavi süreci gören Tanyeli, 17 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Zaman zaman sosyal medya hesabında annesiyle ilgili paylaşımlara yer veren Taylan, yeni paylaşımıyla duygulandırdı.

TANYELİ'NİN OĞLU PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI

Annesi Tanyeli'nin güldüğü bir fotoğraf karesini paylaşan Taylan, "Gülüşüne kurban be" notunu düştü. Taylan, yayınladığı hikayesiyle takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Eşinin vefatının ardından sarsılan İlker Sünneli, de geçtiğimiz gün Tanyeli paylaşımıyla dikkat çekti. Sünneli, eşinin ve sevdiklerinin de olduğu bir fotoğrafı yayınlayıp, ''Bugün evliliğimizin 12. yılı bitti canımın için. Cennet mekanında, rabbim sana en güzelliklerinden nasip etsin. Seni seviyorum güneşin kızı'' notunu düşmüştü.