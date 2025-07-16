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 | Dilek Ulusan

Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım: Gülüşüne kurban be

Annesinin kaybetmenin acısıyla sarsılan şarkıcı Tanyeli'nin oğlu Taylan, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşıma imza attı. Taylan, yazdığı notla gözleri doldurdu...

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Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım: Gülüşüne kurban be
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 16:49

Yakalandığı sonrası uzun bir tedavi süreci gören Tanyeli, 17 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Zaman zaman sosyal medya hesabında annesiyle ilgili paylaşımlara yer veren Taylan, yeni paylaşımıyla duygulandırdı.

TANYELİ'NİN OĞLU PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI

Annesi Tanyeli'nin güldüğü bir fotoğraf karesini paylaşan Taylan, "Gülüşüne kurban be" notunu düştü. Taylan, yayınladığı hikayesiyle takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım: Gülüşüne kurban be

Eşinin vefatının ardından sarsılan , de geçtiğimiz gün Tanyeli paylaşımıyla dikkat çekti. Sünneli, eşinin ve sevdiklerinin de olduğu bir fotoğrafı yayınlayıp, ''Bugün evliliğimizin 12. yılı bitti canımın için. Cennet mekanında, rabbim sana en güzelliklerinden nasip etsin. Seni seviyorum güneşin kızı'' notunu düşmüştü.

Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım: Gülüşüne kurban be
ETİKETLER
#ölüm
#pankreas kanseri
#Taylan Sadıkoğlu
#Tanyeli Sadıkoğlu
#İlker Sünneli
#Duygusal Paylaşım
#Magazin
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