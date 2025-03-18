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 | Dilek Ulusan

Tanyeli'nin son röportajı ortaya çıktı! Sözleri tekrar gündem oldu

Pankreas kanseri nedeniyle 2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli, hayatını kaybetti. Tanyeli'nin ailesi ve sevenleri de hüzne boğulurken, ünlü ismin son röportajı ortaya çıktı. Tanyeli herkesin yardımına koştuğunu belirterek, "Önce kendimi kurtarmam gerekiyordu" sözleri ölümünden sonra tekrar gündem oldu..

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Tanyeli'nin son röportajı ortaya çıktı! Sözleri tekrar gündem oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 10:46

Tanyeli'nin oğlu Taylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ''Biricik annem, ilk kokum, aşkım, Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" sözleriyle annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tanyeli2nin son röportajındaki sözleri ise tekrar gündem oldu.

TANYELİ'NİN BU SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Hastalıkla mücadelesini anlatan Tanyeli, verdiği son röportajlardan birinde "Hiçbir şey başımıza boşuna gelmiyor. Savaşmak veya isyan etmek yerine, anlamaya çalışıyorum. Çünkü bunların hiçbiri çözüm değil. Her şeye rağmen kendimi şanslı hissediyorum. En önemli şey maneviyat. Herkesten Allah razı olsun" demişti.

Ayrıca Tanyeli, "Bir yerde bir kibirim mi vardı onu da bilmiyorum. Bak belki öyleydi. Hep 'ben yaparım' derdim. Anneme de ben baktım, abime de ben baktım. Bir yerde bir şey vardı demek ki, bir dinamik vardı. Bana dedi ki 'dur geri çekil'. Her şeye ben koşturdum. Hayatım gibi olan insanlara çekildim. Çoğu zaman yanlış anlaşıldım. Hep böyle kurtarmak istedim birilerini. Ama haddim değil. Önce kendimi kurtarmam gerekiyordu galiba." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Ünlü sanatçı Tanyeli'den acı haber geldi: Kanser tedavisi görüyordu | TGRT Haber
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ETİKETLER
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#Maneviyat
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