Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı!

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duyan Tanyeli, 1980’li yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dans yeteneği ile dikkat çekti. Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası birçok festivalde Türkiye’yi temsil etti.