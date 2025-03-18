Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı!

Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, dün hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, Tanyeli'nin vasiyeti de ortaya çıktı.
Tanyeli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı. Sünneli yaptığı açıklamada, "Sevgilim Eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirliyikuyu Camiinde kılınacak ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı. Tanyeli'nin böylece vasiyeti de ortaya çıktı.
Tanyeli'nin vasiyeti üzerine 2015 yılında kendisi gibi kanserden hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer'in yanına defnedileceği bildirildi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, cenaze bilgilerini kullandığı açıklamasında, "Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir." dedi.
Tanyeli'nin oğlu Taylan, annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Annesinin hastanede tedavi görürken çekilen bir fotoğrafının siyah-beyaz halini paylaşan Taylan, paylaşımına beyaz güvercin emojisi ekledi.