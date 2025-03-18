Tanyeli'nin vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar geldi! İşte ünlü isimlerin veda mesajları!

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, hayatını kaybetti. Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören Tanyeli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü isimler de Tanyeli'nin vefatı sonrası üzüntülerini dile getirdi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli, geçtiğimiz günlerde entübe edilmiş ve ailesi hastaneye akın etmişti. Dün gece oğlu Taylan, tüm çabalara rağmen Tanyeli'nin hayatını kaybettiğini belirtti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TANYELİ MESAJLARI

Demet Akalın

Demet Akalın da yakın arkadaşı Tanyeli'nin ölümü sonrası "Son o gün konuştuklarımız ... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum deli kuzum" notunu düştü.

Cenk Eren

Sibel Can

Çok üzgünüm.. Canım Tanyeliciğim, güzel kalbinle hatırlanacaksın. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun. Ailene ve sevdiklerine sabırlar diliyorum." dedi.

Alişan

"Mekanın cennet olsun. Sabırlar diliyorum önce ailene sonra sevenlerine, dostlarına"

Melek Baykal

"Başımız sağolsun. Çok üzgünüm çok. Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli"

Gonca Vuslateri

"Seni derin uykuna en sevdiğin ninni ile uğurluyorum. Beyaz güvercinim. Tan yelim.. Eşsiz ruhuna duayla"

Zara

"Güzeller güzelim o güzel ruhun nur olsun"