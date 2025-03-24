Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Acun Günay, sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başladı. 1987 yılında "Yağmur Kaçakları" filminde dansçı olarak yer alırken ünlü oyuncu Tarık Akan ile tanışan Günay, bu tanışıklığın ardından 30 yıl sürecek bir birlikteliğe imza atmıştır. Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından derin bir üzüntü yaşayan Acun Günay, "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle acısını dile getirmiştir.