Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay'dan üzen haber geldi. Tarık Akan'ın 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Acun Günay hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan, 6 Eylül 2016 tarihinde karaciğer kanseri sebebiyle vefat etmişti. 30 yıllık hayat arkadaşı Tarık Akın'ın vefatının ardından sessizliğe bürünen Acun Günay hayatını kaybetti.
2016 yılında hayata veda eden usta sanatçı Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'dan acı haber geldi. Merhum oyuncunun hayat arkadaşı Günay hayatını kaybetti.
Kurduğu vakıf tarafından paylaşılan yazıda, Vakfı, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından derin bir üzüntü yaşayan Acun Günay, "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle acısını dile getirmiştir.