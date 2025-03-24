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 | Dilek Ulusan

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay'dan üzen haber geldi. Tarık Akan'ın 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Acun Günay hayatını kaybetti.

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Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:25

Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan, 6 Eylül 2016 tarihinde karaciğer kanseri sebebiyle vefat etmişti. 30 yıllık hayat arkadaşı Tarık Akın'ın vefatının ardından sessizliğe bürünen Acun Günay hayatını kaybetti.

ACUN GÜNAY HAYATINI KAYBETTİ

2016 yılında hayata veda eden usta sanatçı Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'dan acı haber geldi. Merhum oyuncunun hayat arkadaşı Günay hayatını kaybetti.

Kurduğu vakıf tarafından paylaşılan yazıda, Vakfı, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından derin bir üzüntü yaşayan Acun Günay, "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle acısını dile getirmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

ACUN GÜNAY KİMDİR?
Acun Günay, sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başladı. 1987 yılında "Yağmur Kaçakları" filminde dansçı olarak yer alırken ünlü oyuncu Tarık Akan ile tanışan Günay, bu tanışıklığın ardından 30 yıl sürecek bir birlikteliğe imza atmıştır. Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından derin bir üzüntü yaşayan Acun Günay, "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle acısını dile getirmiştir.
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