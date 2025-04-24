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 | Dilek Ulusan

Tarkan anne acısını paylaştı: Sönmeyecek bir ateş

Ünlü şarkıcı Tarkan, 16 Nisan tarihinde annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybetti. Günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş" dedi.

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Tarkan anne acısını paylaştı: Sönmeyecek bir ateş
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 17:37

Bir süredir eşi ve kızıyla Almanya'da yaşayan Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefat haberini alır almaz İstanbul'a geldi. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Tarkan, üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.

TARKAN'DAN NEŞE TEVETOĞLU PAYLAŞIMI

Tarkan, günler sonra sosyal medya hesabından annesi Neşe Tevetoğlu'na duyduğu özlemi paylaşarak, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" dedi.

Tarkan anne acısını paylaştı: Sönmeyecek bir ateş

Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında ‘Akut kritik bacak iskemisi’ tanısıyla acil ameliyata alınmış ve sağ bacak ana atardamarındaki tıkanıklık giderildi. O dönem annesinin yanından bir saniye ayrılmayan Tarkan, annesinin sağlık durumuyla ilgili; “Annem bizi korkuttu, çok şükür şimdi iyi” dedi. Neşe Tevetoğlu, Antalya'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Tarkan anne acısını paylaştı: Sönmeyecek bir ateş
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Sıkça Sorulan Sorular

NEŞE TEVETOĞLU NEREYE GÖMÜLDÜ?
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Maltepe Mezarlığı'na götürüldü.
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