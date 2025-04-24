Tarkan anne acısını paylaştı: Sönmeyecek bir ateş

Bir süredir eşi ve kızıyla Almanya'da yaşayan Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefat haberini alır almaz İstanbul'a geldi. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Tarkan, üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.

TARKAN'DAN NEŞE TEVETOĞLU PAYLAŞIMI

Tarkan, günler sonra sosyal medya hesabından annesi Neşe Tevetoğlu'na duyduğu özlemi paylaşarak, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" dedi.

Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında ‘Akut kritik bacak iskemisi’ tanısıyla acil ameliyata alınmış ve sağ bacak ana atardamarındaki tıkanıklık giderildi. O dönem annesinin yanından bir saniye ayrılmayan Tarkan, annesinin sağlık durumuyla ilgili; “Annem bizi korkuttu, çok şükür şimdi iyi” dedi. Neşe Tevetoğlu, Antalya'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.