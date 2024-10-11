Tarkan görüntüler sonrası çok sinirlendi: Yazıklar olsun!

11 Ekim 2024 20:40 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:40

Gebze'de çöpten çıkan sokak hayvanları ölüleri görüntüsü sanatçı Tarkan'ı da sinirlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, "Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?" diye sordu.

Kocaeli​ Gebze​'den gelen hayvan katliamı görüntülerine tepkiler sürüyor. Sokak Hayvanları​ Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde onlarca sokak köpeği ve kedinin ölü bulunması olayına megastar Tarkan​ da tepki gösterdi. Hayvanseverliğiyle tanınan Tarkan, "Yazıklar olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tarkan, sosyal medya mesajında "Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.