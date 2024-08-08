Tarkan konserinde ilginç anlar! Terini sildiği havluyu attı, hayranları yakalamak için birbiriyle yarıştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:02
Megastar Tarkan, Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahne aldı. Tarkan'ın defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı. Megastar Tarkan da festivalde sahneye çıkarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar bu muhteşem gecede rap müziğin öncülerinden Ceza'yı da canlı dinleme fırsatı yakaladı.
"MERAK ETMEYİN TERİM MİS GİBİ KOKUYOR"
Konser sırasında ilginç anlarda yaşandı. Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye attı. Konser alanının en önünde bulunan vatandaşlarla konuşan Tarkan, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.
HAVLUYU YAKALAMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR
Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı