Tarkan Kuantum 51 ile dudak uçuklattı

15 Haziran 2024 23:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:47

Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı 11’inci albümü ‘Kuantum 51’ müzikseverlerle buluştu. Tarkan'ın bu albüm için harcadığı para da dudak uçuklattı.

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; şarkıcılar albüm için bir stüdyoyla çalışırken Tarkan en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapattı.

A takımı aranjörlerle çalıştığı öğrenilirken Tarkan'ın, 12 şarkıya klip çektiği, tanıtım için de harcamadan kaçınmadığı belirtildi.

En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan Tarkan, yaptığı sözleşme gereği Ağustos ayında 7 kentte halk konseri verecek.

Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.