Tarkan ve Cem Yılmaz buluştu! "Unutulmaz bir anı oldu''

14 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:08

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Tarkan, eşi Dilek Tevetoğlu ile birlikte Cem Yılmaz’ın gösterisinde ortaya çıktı. Eşiyle beraber Almanya’da Cem Yılmaz’ı izleyen Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi gördü.

Eşi ve kızıyla beraber uzun süredir Almanya’da olan Tarkan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile buluştu. Avrupa turnesinde olan Cem Yılmaz’ı izleyenler arasında yer alan Pınar Tevetoğlu ve Tarkan’ın eğlenceli halleri kameralara yansıdı.

TARKAN VE CEM YILMAZ BULUŞMASINA HAYRANLARINDAN YORUM YAĞMURU

Cem Yılmaz, zaman zaman sahneden Tarkan'a laf atarken, ünlü şarkıcı ise kahkahalara boğuldu. Paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral" dedi.

Tarkan ise yaptığı paylaşımda, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.