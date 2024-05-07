Tarkan'dan 8'inci evlilik yıl dönümüne özel romantik kutlama
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 11:09 - Güncelleme : 07 May 2024 11:09
Yeni albüm hazırlığına başlayan Tarkan, geçtiğimiz gün sekizinci evlilik yıl dönümünde eşine jest yaptı. Eşiyle boğaz turu yapan ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni albüm hazırlığına başlayan Tarkan, stüdyoda sık sık fotoğraf paylaşıyor. Ailesiyle Almanya'dan dönen ünlü şarkıcı evlilik yıl dönümüne özel eşiyle beraber boğaz turu yaptı.
TARKAN'DAN EŞİNE JEST
Eşiyle birlikte sekizinci yıl dönümünü kutlamak için boğaz turu yapan Tarkan, sosyal medyada ilgi gördü. Eşine özel jest yapan Tarkan, paylaştığı medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Kaynak: TGRT Haber