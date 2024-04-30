30 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:30
Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
Ünlü şarkıcı Tarkan ile 2016 yılında evlenen Pınar Tevetoğlu, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Tevetoğlu, mütevazi tavırlarıyla beğeni topladı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu aylar sonra güzellik merkezinden çıkarken kameralara yakalandı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Tevetoğlu'nun giyim tarzı da dikkatlerden kaçmadı.
PINAR TEVETOĞLU AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
Aramızda Kalmasın programda yayınlanan görüntüde uzun bir aradan sonra görüntülenen Pınar Tevetoğlu, "Tarkan'dan çok güzel albüm geliyor az kaldı" dedikten sonra "Tarkan çok ilgili baba" diyerek hemen kameralardan uzaklaştı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isme, "Ne kadar doğal biri", "Çok mütevazi" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber