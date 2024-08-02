Tarkan'ın sahnede zor anları! Seyirciler sitem etti

02 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:34

İstanbul'da konser veren Tarkan, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede teknik sorunlarla da karşılaşan Tarkan, bir şarkısının sessiz söyledi.

TARKAN'DAN SESSİZ KONSER

Ünlü şarkıcı Tarkan, teknik arızalar nedeniyle dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. İzlemeye gelenler ‘ses yok’ diye bağırsa da Tarkan izleyicileri duymadı. Şımarık şarkısını sessiz söyleyen Tarkan'ın ekibi daha sonra gerekli düzeltmeleri yaptı.

TARKAN'IN PROFESYONELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ses çıkmadığını fark eden Tarkan, konser esnasında profesyonelliğini konuşturdu. Dansları ve sahnedeki dekoruyla beğeni toplayan Tarkan, konserine kaldığını yerden devam edip, izleyicilerini eğlendirmeyi başardı.