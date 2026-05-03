Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor

Ekranların usta oyuncusu Celil Nalçakan, TRT1 kanalının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. 'Timur Volkav' karakteriyle hikayeye dahil olan Celil Nalçakan'ın dizideki kilit rolü izleyiciler arasında şimdiden merak uyandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 23:56

Her cuma reytingleri coşturarak izleyicileri ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisi, heyecanlı gelişmeleri ve yıldız oyuncu kadrosuyla gündemden adını düşürmüyor. Başrolünde Ava Yaman, Burak Yörük, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz, sürükleyici hikayesiyle ismini geniş bir kitleye taşırken dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Uzun zamandır sabit ilerleyen oyuncu kadrosuna yeni bir karakter kazandıran fenomen diziye ekranların usta ismi Celil Nalçakan geliyor.

HABERİN ÖZETİ

Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Reytingleri yüksek olan 'Taşacak Bu Deniz' dizisine, Timur Volkov karakteriyle usta oyuncu Celil Nalçakan dahil oldu.
Celil Nalçakan, 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde ticaretin akışını yöneten, görünmeyenlerin arkasındaki tehlikeli bir güç olan Timur Volkov karakterini canlandıracak.
Nalçakan, daha önce 'Poyraz Karayel', 'Kardeşlerim', 'Sıla', 'Bir Aile Hikayesi' ve 'Bitmeyen Şarkı' gibi yapımlarda rol almıştır.
Dizinin başrollerinde Ava Yaman, Burak Yörük, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer almaktadır.
Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 doğumludur ve aslen Sivaslıdır.
Ekran kariyerine 2006 yılında 'Sıla' dizisiyle başlamıştır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

USTA OYUNCU CELİL NALÇAKAN, TAŞACAK BU DENİZ'E GELİYOR!

Daha önceden 'Poyraz Karayel', 'Kardeşlerim', 'Sıla', 'Bir Aile Hikayesi' ve 'Bitmeyen Şarkı' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Celil Nalçakan, yeni dizisi olan Taşacak Bu Deniz ile ekranlara dönüyor.

Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor

Celil Nalçakan, TRT1 kanalının izlenme oranı yüksek olan dizisi Taşacak Bu Deniz'in hikayesinde tüm dengeleri değiştirmeye geliyor.

Timur Volkov karakteriyle senaryoya dahil olan bomba karakter, dizide sadece ticaret yapan bir olarak değil; ticaretin akışını yöneten, görünmeyenlerin arkasındaki tehlikeli bir güç olarak ekrandaki yerini alacak.

Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor

Gücünü sanıldığı gibi paradan değil, yön vermekten kazanan Volkov’un dizinin hikayesindeki etkisi şimdiden merak konusu oldu.

Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor

CELİL NALÇAKAN KISACA KİMDİR?

Memleketinin aslen Sivas olduğu bilinen usta oyuncu Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978’de dünyaya gözlerini açmıştır. Annesi öğretmen, babası da elektrik teknisyenidir.

Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor

Tiyatroya karşı duyduğu ilgi ve merak'ı gençlik döneminde kabaran oyuncu Celil Nalçakan, bu alandaki başarısını yer aldıtğı tiyatro sahnelerinde izleyicilerine de kanıtlamıştır.

Nalçakan, ekran yolculuğundaki kariyerine ilk olarak 2006 yılında ATV'de yayınlanan 'Sıla' ile başlamıştır. Daha sonradan da Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği gibi birden fazla sayıda popüler yapımda rol almıştır.

CELİL NALÇAKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE SİNEMA PROJELERİ:

Sıla (2006)
Kış Masalı
Hanımın Çiftliği
Bitmeyen Şarkı
İntikam
Poyraz Karayel
Benim İçin Üzülme (atv)
Kardeşlerim (2021–2024)
Rüya Gibi (2025 – Tarık)
Çanakkale 1915 (2012)
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (2017)
Ben Bir Denizim (2020)
Karakomik Filmler 2: Emanet
Kimya (2021)
Prestij Meselesi (2023)
Ahmet’in Türküsü (2024)
Leydi Di

ETİKETLER
#Yeni Oyuncu
#Celil Nalçakan
#Taşacak Bu Deniz
#Trt1 Dizisi
#Timur Volkov
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.