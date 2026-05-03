Her cuma reytingleri coşturarak izleyicileri ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisi, heyecanlı gelişmeleri ve yıldız oyuncu kadrosuyla gündemden adını düşürmüyor. Başrolünde Ava Yaman, Burak Yörük, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz, sürükleyici hikayesiyle ismini geniş bir kitleye taşırken dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Uzun zamandır sabit ilerleyen oyuncu kadrosuna yeni bir karakter kazandıran fenomen diziye ekranların usta ismi Celil Nalçakan geliyor.

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisine flaş transfer! Celil Nalçakan bomba karakterle ekrana geliyor Reytingleri yüksek olan 'Taşacak Bu Deniz' dizisine, Timur Volkov karakteriyle usta oyuncu Celil Nalçakan dahil oldu. Celil Nalçakan, 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde ticaretin akışını yöneten, görünmeyenlerin arkasındaki tehlikeli bir güç olan Timur Volkov karakterini canlandıracak. Nalçakan, daha önce 'Poyraz Karayel', 'Kardeşlerim', 'Sıla', 'Bir Aile Hikayesi' ve 'Bitmeyen Şarkı' gibi yapımlarda rol almıştır. Dizinin başrollerinde Ava Yaman, Burak Yörük, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer almaktadır. Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 doğumludur ve aslen Sivaslıdır. Ekran kariyerine 2006 yılında 'Sıla' dizisiyle başlamıştır.

USTA OYUNCU CELİL NALÇAKAN, TAŞACAK BU DENİZ'E GELİYOR!

Daha önceden 'Poyraz Karayel', 'Kardeşlerim', 'Sıla', 'Bir Aile Hikayesi' ve 'Bitmeyen Şarkı' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Celil Nalçakan, yeni dizisi olan Taşacak Bu Deniz ile ekranlara dönüyor.

Celil Nalçakan, TRT1 kanalının izlenme oranı yüksek olan dizisi Taşacak Bu Deniz'in hikayesinde tüm dengeleri değiştirmeye geliyor.

Timur Volkov karakteriyle senaryoya dahil olan bomba karakter, dizide sadece ticaret yapan bir olarak değil; ticaretin akışını yöneten, görünmeyenlerin arkasındaki tehlikeli bir güç olarak ekrandaki yerini alacak.

Gücünü sanıldığı gibi paradan değil, yön vermekten kazanan Volkov’un dizinin hikayesindeki etkisi şimdiden merak konusu oldu.

CELİL NALÇAKAN KISACA KİMDİR?

Memleketinin aslen Sivas olduğu bilinen usta oyuncu Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978’de dünyaya gözlerini açmıştır. Annesi öğretmen, babası da elektrik teknisyenidir.

Tiyatroya karşı duyduğu ilgi ve merak'ı gençlik döneminde kabaran oyuncu Celil Nalçakan, bu alandaki başarısını yer aldıtğı tiyatro sahnelerinde izleyicilerine de kanıtlamıştır.

Nalçakan, ekran yolculuğundaki kariyerine ilk olarak 2006 yılında ATV'de yayınlanan 'Sıla' ile başlamıştır. Daha sonradan da Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği gibi birden fazla sayıda popüler yapımda rol almıştır.

CELİL NALÇAKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE SİNEMA PROJELERİ:

Sıla (2006)

Kış Masalı

Hanımın Çiftliği

Bitmeyen Şarkı

İntikam

Poyraz Karayel

Benim İçin Üzülme (atv)

Kardeşlerim (2021–2024)

Rüya Gibi (2025 – Tarık)

Çanakkale 1915 (2012)

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (2017)

Ben Bir Denizim (2020)

Karakomik Filmler 2: Emanet

Kimya (2021)

Prestij Meselesi (2023)

Ahmet’in Türküsü (2024)

Leydi Di