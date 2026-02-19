Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'den karakter açıklaması! Verdiği detay hayranlarını üzdü

Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Adil' karakteri ile ekranların favori oyuncularından olan başarılı isim Ulaş Tuna Astepe, katıldığı bir söyleyişte samimi açıklamalarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz dizisinde oyuncu Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman ile başrolleri paylaşan yetenekli oyuncu Ulaş Tuna Astepe, dizideki karakteriyle benzer yanlarından bahsetti.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN ADİL'İ ULAŞ TUNA ASTEPE'DEN KARAKTER AÇIKLAMASI!

Cuma günlerinin rekortmen dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgi ile takip edilir iken dizideki başarılı oyunculuk performansları diziyi sürekli gündeme taşıyor.

Reyting istatistiklerinde zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, konuk olduğu söyleşide dizideki rolü ile ilgili konuştu.

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, dizideki karakteri olan Adil ile benzer yanlarının olduğunu söyledi. Taşacak Bu Deniz dizisinin Adil'i Ulaş Tuna Astepe, söyleşide şu ifadelere yer verdi:

"Adil'i kendimden çok uzakta görmedim. Asan kesen, sert, zor bir adam. Merhametli de bir yandan. Gördüğünüz gibi böyle yağız Trabzon delikanlısı bir adam.

Aslında onunla ortak noktamız; anasız babasız büyümesi. Oda böyle kayıplar yaşamış, kırgınlıkları var. İnsan neden öfkelenir, ya suçluluk duygusuyla ya kırılganlıkla içindeki o çocukluk, naiflik, canı yandığında onunla baş edemediği için öfkeyle dile getiriyor.

Aslında her büyüklüğün altında bir küçüklük yatar. Bize okulda öğretirlerdi karakteri var eden şey; neye sahip olduğumuz değil, onun eksikleridir aslında neyi yoksa nehir gibi bir yerden bir yere çekilir."