Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'den karakter açıklaması! Verdiği detay hayranlarını üzdü

Ekranların iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'de Adil karakterini oynayan Ulaş Tuna Astepe, katıldığı bir söyleşide dizideki karakteri olan Adil ile benzer yanlarının olduğundan bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 00:25

Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Adil' karakteri ile ekranların favori oyuncularından olan başarılı isim Ulaş Tuna Astepe, katıldığı bir söyleyişte samimi açıklamalarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman ile başrolleri paylaşan yetenekli oyuncu Ulaş Tuna Astepe, dizideki karakteriyle benzer yanlarından bahsetti.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN ADİL'İ ULAŞ TUNA ASTEPE'DEN KARAKTER AÇIKLAMASI!

Cuma günlerinin rekortmen dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgi ile takip edilir iken dizideki başarılı oyunculuk performansları diziyi sürekli gündeme taşıyor.

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'den karakter açıklaması! Verdiği detay hayranlarını üzdü

Reyting istatistiklerinde zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, konuk olduğu söyleşide dizideki rolü ile ilgili konuştu.

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'den karakter açıklaması! Verdiği detay hayranlarını üzdü

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, dizideki karakteri olan Adil ile benzer yanlarının olduğunu söyledi. Taşacak Bu Deniz dizisinin Adil'i Ulaş Tuna Astepe, söyleşide şu ifadelere yer verdi:

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'den karakter açıklaması! Verdiği detay hayranlarını üzdü

"Adil'i kendimden çok uzakta görmedim. Asan kesen, sert, zor bir adam. Merhametli de bir yandan. Gördüğünüz gibi böyle yağız Trabzon delikanlısı bir adam.

Aslında onunla ortak noktamız; anasız babasız büyümesi. Oda böyle kayıplar yaşamış, kırgınlıkları var. İnsan neden öfkelenir, ya suçluluk duygusuyla ya kırılganlıkla içindeki o çocukluk, naiflik, canı yandığında onunla baş edemediği için öfkeyle dile getiriyor.

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'den karakter açıklaması! Verdiği detay hayranlarını üzdü

Aslında her büyüklüğün altında bir küçüklük yatar. Bize okulda öğretirlerdi karakteri var eden şey; neye sahip olduğumuz değil, onun eksikleridir aslında neyi yoksa nehir gibi bir yerden bir yere çekilir."

ETİKETLER
#oyuncu
#Söyleşi
#Ulaş Tuna Astepe
#Taşacak Bu Deniz
#Adil Karakteri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.