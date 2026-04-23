Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan daha fazla dayanamadı! Zeynep Atılgan'dan dikkat çeken paylaşım

Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime'yi oynayan oyuncu Zeynep Atılgan, sosyal medya hesabından olumsuz yorum yapanlara karşı hukuki bir süreç başlattığını açıkladı. İşte oyuncu Zeynep Atılgan'ın o paylaşımı...

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 23:21

Reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncusu Zeynep Atılgan, gerek dizideki performansı gerek de özel hayatıyla gündeminde ismi sıklıkla anılmaya başlayan oyunculardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Özel hayatında Erdem Şanlı ile birbirine çok yakıştırılan Atılgan, konuya yönelik sorulan sorulara karşı sessizliğini korurken; sosyal medyada yapılan bazı yorumlardan sonra eleştirilerin odak noktası olmayı kaldıramadı ve olumsuz yorumlarda bulunanlar içinı hukuki bir süreç başlattığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Reyting rekortmeni 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin oyuncusu Zeynep Atılgan, özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Zeynep Atılgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dijital platformların kimseye başkalarına hakaret etme özgürlüğü vermediğini belirtti.
Atılgan, hakkında kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dilinin suç teşkil ettiğini ifade etti.
Oyuncu, kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve linç kültürüne destek veren kullanıcı ve mecralar hakkında hukuki başvuruların hazırlandığını duyurdu.
Bu kapsamda elde edilecek tüm manevi tazminatların Türkiye Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlanacağını açıkladı.
Atılgan, her türlü dijital şiddetin karşısında duracağını ve hukuk önünde mücadele edeceğini bildirdi.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN FADİME'Sİ ZEYNEP ATILGAN DAHA FAZLA DAYANAMADI

Daha önceden Yargı dizisindeki 'Parla' rolüyle ekrana gelen şimdi ise Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si olarak hayran kitlesini çoğaltan Zeynep Atılgan, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide dijital platformların kimseye başkalarına hakaret etme özgürlüğü vermediğine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Atılgan, hukuk mücadelesi sonunda elde edeceğin gelirin tamamını Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlayacağını belirterek yeni bir gönderi paylaşımında bulundu.

İşte Zeynep Atılgan'ın hesabından paylaşılan o gönderi...

"Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin “kendi mahkemesini kurup” yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirilebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.

Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden; hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır.

Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’ın kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve bu linç kültürüne destek veren her bir kullanıcı ve mecra hakkında gerekli delil tespitleri yapılmış olup; ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki başvuru süreçleri titizlikle hazırlanmaktadır.Bu kapsamda elde edilecek tüm manevi tazminatların, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Kadınların kararlarına ve özel yaşamına yönelik ölçüsüz öfkenin, toplumsal empatiye ve adalet duygusuna ağır bir darbe vurduğu kanaatindeyiz.

Daha sağduyulu, daha adil ve daha insani bir dilin mümkün olduğuna inanarak, her türlü dijital şiddetin karşısında duracağımızı, müvekkilimizin bir kadın olarak maruz kaldığı haksızlık karşısında hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

