TGRT Haber
Editor
Editor
 Ebrar Oral

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal'dan Ava Yaman yorumu! İlk kez konuştu

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteri ile ekrana çıkan Deniz Baysal, dizinin en genç yeteneği olan Ava Yaman hakkında konuştu.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal'dan Ava Yaman yorumu! İlk kez konuştu
Fatimatüzzehra Maslak
24.02.2026
01:15
24.02.2026
01:20

kanalının iddialı yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yayınlanan her bölümü ayrı bir ilgi ve merakla izlenen Taşacak Bu Deniz dizisi, sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performansıyla takdir topluyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi başrol oyuncusu , üstün oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan Ava Yaman ile ilgili konuştu.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCUSU DENİZ BAYSAL'DAN AVA YAMAN' DEĞERLENDİRMESİ!

Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de 'Esme' karakterini oynayan oyuncu Deniz Baysal, senaryo gereği dizideki kızı olan Ava Yaman hakkında ilk kez konuştu.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal'dan Ava Yaman yorumu! İlk kez konuştu

Dizinin yayınlanan bölümlerinde araları bir hayli iyi olduğu görülen Eleni ve Esme karakterlerinin, gerçek hayatta da abla- kardeş ilişkisi yaşadığı öne sürüldü.

TAŞACAK BU DENİZ'İN ESME'Sİ DENİZ BAYSAL: O HALLERİ BENİ HATIRLATIYOR

İbrahim Selim'in programına konuk olarak katılan ünlü oyuncu Deniz Baysal, program sırasında reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncularından Ava Yaman'a bazı minik tavsiyeler verdiğini söyledi.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal'dan Ava Yaman yorumu! İlk kez konuştu

Taşacak Bu Deniz'de kızını oynayan yetenekli genç oyuncu Ava Yaman için övgüler yağdıran oyuncu Deniz Baysal, başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken genç yetenek Yaman'a yönelik şu ifadelerde bulundu:

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal'dan Ava Yaman yorumu! İlk kez konuştu

"Çekingenliği, ne yapacağını, nereye oturacağını bilememesi o yaşlardaki beni hatırlatıyor. O izin verdiği, sorduğu sürece küçük tavsiyeler veriyorum. Ona 'abla, kardeş, arkadaş olarak her şekilde yanındayım' dedim."

