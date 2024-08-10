Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! 100 bin lira kaptırdılar

10 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:40

Tasarımlarıyla dikkat çeken Raisa ve Vanessa'nın tasarımcı kardeşleri Raisa ve Vanessa Sason yurt dışındaki yabancı bir şirketle reklam anlaşması için iletişime geçtiler.





Söz konusu şirketle mail üzerinden irtibat kuran modacı kardeşler, anlaşma sağladıklarını düşünerek yaklaşık 100 bin TL ödeme yaptılar.





Ödeme sonrası dönüş bekleyen kardeşler, bekledikleri haber gelmeyince şirketle iletişim kurdular. Mail üzerinden iletişim kuran kardeşler, hayatlarının şokunu yaşadılar.

Yurt dışında anlaştıklarını düşündükleri şirket, kendileriyle iletişime geçilmediğini, herhangi bir ödeme almadıklarını ileri sürdü.

DOLANDIRICILARIN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Dolandırıldıklarını anlayan ve olayın peşine düşen Raisa ve Vanessa kardeşler, şirkete ait mail adresinin kopyalandığı ve paranın Türkiye sınırları içerisinde bir hesaba geçtiğini anladılar.

Vanessa Sason kendilerini dolandıran şüphelilerin tespit edilip cezalandırılması talebiyle savcılığa başvurdu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.