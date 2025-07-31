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 | Dilek Ulusan

Taylan'ın annesi Tanyeli'ye olan özlemi hiç dinmiyor! Paylaşımı yürekleri sızlattı

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli, Bodrum Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tanyeli'nin en büyük oğlu Taylan'ın anne acısı ise dinmedi ve paylaşımıyla yine yürekleri sızlattı.

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Taylan'ın annesi Tanyeli'ye olan özlemi hiç dinmiyor! Paylaşımı yürekleri sızlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:34

Tanyeli'nin oğlu Taylan, annesinin vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Annesinin görülmemiş videosunu paylaşan Taylan, takipçilerini duygulandırdı.

TAYLAN, ANNESİ TANYELİ'NİN YILLAR ÖNCESİNE AİT VİDEOSUYLA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Ünlü ismin ardından en çok konuşulan isimlerden biri ise oğlu Taylan oldu. Annesinin yokluğunu derinden hisseden Taylan, sık sık sosyal medya hesabında Tanyeli'yi anan paylaşımlarda bulunuyor.

Taylan'ın annesi Tanyeli'ye olan özlemi hiç dinmiyor! Paylaşımı yürekleri sızlattı

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan, annesini sosyal medyadan paylaştığı video bu ile andı. Zaman zaman annesine olan özlemini dile getiren Taylan'a binlerce destek mesajı yağdı.

Taylan'ın annesi Tanyeli'ye olan özlemi hiç dinmiyor! Paylaşımı yürekleri sızlattı

TANYELİ'NİN ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SON MESAJI YÜREK BURKTU

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

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