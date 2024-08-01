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'Taylor Swift' saldırganının Axel Rudakubana olduğu açıklandı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:50
&#039;Taylor Swift&#039; saldırganının Axel Rudakubana olduğu açıklandı

İngiltere Southport'ta Taylor Swift temalı bir dans atölyesine yapılan bıçaklı saldırının şüphelisinin kimliği belli oldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki Axel Rudakubana olduğu açıklanırken, saldırganın 6 gün sonra 18 yaşına gireceği belirtildi.

İngiltere'nin Southport kentinde kendi müziğinden esinlenen bir dans kursuna katılan çocukların öldürülmesi büyük tepki çekerken, şarkıcı Taylor Swift yaptığı açıklamada, 'tamamen şokta' olduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirenin 17 yaşındaki Axel Rudakubana üç küçük kızı öldürmek ve 10 kişiyi yaralamakla suçlanıyor.

"TAYLOR SWIFT" SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU 

İngiltere’de  Taylor Swift temalı dans dersinde gerçekleşen bıçaklı saldırının şüphelisinin 17 yaşındaki Axel Rudakubana olduğu açıklandı. 6 gün sonra 17 yaşına girecek Axel Rudakubana, üç küçük kızı öldürmek ve 10 kişiyi yaralamakla suçlanıyor.

'Taylor Swift' saldırganının Axel Rudakubana olduğu açıklandı - 1. Resim

Rudakubana, altı yaşındaki Bebe King, yedi yaşındaki Elsie Dot Stancombe, dokuz yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ı ve sekiz çocuğun yanı sıra dans öğretmeni Leanne Lucas (35) ve işadamı John Hayes’i (35) öldürmeye teşebbüs etmekle de suçlanıyor Şu an 17 yaşında olduğu belirtilen şüphelinin Cardiff’te Ruandalı ebeveynlerin çocuğu olarak doğduktan sonra Lancashire'ın Banks köyüne taşındığı da bilgiler arasında.

'Taylor Swift' saldırganının Axel Rudakubana olduğu açıklandı - 2. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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