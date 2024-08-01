'Taylor Swift' saldırganının Axel Rudakubana olduğu açıklandı

01 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:50

İngiltere'nin Southport kentinde kendi müziğinden esinlenen bir dans kursuna katılan çocukların öldürülmesi büyük tepki çekerken, şarkıcı Taylor Swift yaptığı açıklamada, 'tamamen şokta' olduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirenin 17 yaşındaki Axel Rudakubana üç küçük kızı öldürmek ve 10 kişiyi yaralamakla suçlanıyor.

"TAYLOR SWIFT" SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İngiltere’de Taylor Swift temalı dans dersinde gerçekleşen bıçaklı saldırının şüphelisinin 17 yaşındaki Axel Rudakubana olduğu açıklandı. 6 gün sonra 17 yaşına girecek Axel Rudakubana, üç küçük kızı öldürmek ve 10 kişiyi yaralamakla suçlanıyor.

Rudakubana, altı yaşındaki Bebe King, yedi yaşındaki Elsie Dot Stancombe, dokuz yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ı ve sekiz çocuğun yanı sıra dans öğretmeni Leanne Lucas (35) ve işadamı John Hayes’i (35) öldürmeye teşebbüs etmekle de suçlanıyor Şu an 17 yaşında olduğu belirtilen şüphelinin Cardiff’te Ruandalı ebeveynlerin çocuğu olarak doğduktan sonra Lancashire'ın Banks köyüne taşındığı da bilgiler arasında.