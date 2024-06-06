Tekne turlarında ‘Sezen Aksu’ sevgisi! Rota yeniden oluştu

06 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:48

Geçtiğimiz ay, İstanbul Boğazı'ndaki tekne turu Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısının önünden geçerken, sanatçının şarkısını çalarak sevgi gösterisinde bulunmuştu. Sevenlerine el sallayarak selam veren sanatçının bu davranışı sonrası tekne turları yeni rota oluşturdu. Yaşanan olayın ardından, Kanlıca'daki deniz hattı tekne turlarının uğrak noktası haline geldi.

TEKNE TURLARINDA 'SEZEN AKSU' SEVGİSİ

Oda TVde yer alan habere göre; Sahneleri bırakan Sezen Aksu, vaktinin çoğunu Kanlıca'daki evinde geçiriyor. Geçtiğimiz ay tekne turu ünlü sanatçının evinin önünden geçerken 'Seni Yerler' şarkısını açmış ve Aksu ile karşılaşmıştı. O günden sonra tekne turları rotayı ünlü ismin yalısına kırdı. Art arda videolar paylaşılırken, Sezen Aksu'nun da sevenlerine olumlu tepkileri tekne turlarını renklendirdi. Kanlıca'daki yalıdan Sezen Aksu'nun kendilerine el salladığı, çalan şarkısı eşliğinde dans ettiği anlar, tura çıkanlara unutulmaz bir anı olurken, öte yandan akıllara ses kirliliğini konusu geldi.