Tekne turlarında ‘Sezen Aksu’ sevgisi! Rota yeniden oluştu
İstanbul'daki tekne turları Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısına doğru rota oluşturdu. Sezen Aksu'nun kendisine gösterilen sevgi seline karşılık vermesi, turlarının rotaya yalı güzergahına kırmasına neden oldu. Oluşan ses kirliliği ise diğer yalı sahiplerini rahatsız etmeye başladı.
Geçtiğimiz ay, İstanbul Boğazı'ndaki tekne turu Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısının önünden geçerken, sanatçının şarkısını çalarak sevgi gösterisinde bulunmuştu. Sevenlerine el sallayarak selam veren sanatçının bu davranışı sonrası tekne turları yeni rota oluşturdu. Yaşanan olayın ardından, Kanlıca'daki deniz hattı tekne turlarının uğrak noktası haline geldi.
TEKNE TURLARINDA 'SEZEN AKSU' SEVGİSİ
Oda TVde yer alan habere göre; Sahneleri bırakan Sezen Aksu, vaktinin çoğunu Kanlıca'daki evinde geçiriyor. Geçtiğimiz ay tekne turu ünlü sanatçının evinin önünden geçerken 'Seni Yerler' şarkısını açmış ve Aksu ile karşılaşmıştı. O günden sonra tekne turları rotayı ünlü ismin yalısına kırdı. Art arda videolar paylaşılırken, Sezen Aksu'nun da sevenlerine olumlu tepkileri tekne turlarını renklendirdi. Kanlıca'daki yalıdan Sezen Aksu'nun kendilerine el salladığı, çalan şarkısı eşliğinde dans ettiği anlar, tura çıkanlara unutulmaz bir anı olurken, öte yandan akıllara ses kirliliğini konusu geldi.