Tektaşı gören ‘Evlilik’ dedi! Demet Şener işin gerçeğini açıkladı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:05
Oyuncu ve sunucu Demet Şener, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu Tolga Arman ile kutlama yaptığı anları paylaştı. Parmağındaki yüzükle de dikkat çeken Demet Şener hakkında, ‘Evleniyor’ haberleri yapıldı. İddialar sonrası Şener'den yalanlama geldi.
Demet Şener'in "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notuyla yaptığı paylaşım sonrası evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. Şener, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.
DEMET ŞENER EVLİLİK İDDİALARINI YALANLADI
Demet Şener sosyal medya hesabından, "O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep paylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com