Tektaşı gören ‘Evlilik’ dedi! Demet Şener işin gerçeğini açıkladı

27 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:05

Demet Şener'in "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notuyla yaptığı paylaşım sonrası evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. Şener, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

DEMET ŞENER EVLİLİK İDDİALARINI YALANLADI

Demet Şener sosyal medya hesabından, "O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep paylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.