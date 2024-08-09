Teoman Instagram kısıtlamasına kayıtsız kalamadı! Twitter'a fena salladı

09 Ağustos 2024 09:35 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:51

BTK, 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli getirdi. O günden beri platforma girilemiyor.

Çok sayıda kullanıcı duruma isyan ederken, bazıları Twitter'a yöneldi.

Instagram'ın kapatılmasına ünlü isimlerden de tepkiler var. Onlardan biri de Teoman oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Kendine has tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Teoman her açıklamasıyla gündem oluyor.

Ünlü isim bu defa 2 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Instagram hakkında açıklamalar yaptı.

'BEN KEYFİMİ KAÇIRMAYI SEVMİYORUM'

Muhabirleri tarafından görüntülenen Teoman'a Instagram'a getirilen erişim engeli soruldu.

Ünlü şarkıcı, "Sadece kendim için konuşmuyorum ama kapatılması ekonomiye büyük bir zarar gibi duruyor.

Instagram'a giriyorum ben Twitter'a falan girmiyorum ben. Twitter negatif bir yer, ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum" ifadelerini kullandı.