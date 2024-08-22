Tepki yağmıştı! Alain Delon’un vasiyeti yerine getirilmeyecek

22 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:40

Fransız sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Alain Delon, 2019 yılında felç geçirmiş ve sağlığı bir süre kötüye gitmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncudan kötü haber geldi.

ALAIN DELON'UN VASİYETİ GÜNDEM OLDU

Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinden sonra ünlü oyuncunun vasiyeti gündeme oturdu.

Delon, bir röportajında, “Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum. Beni koşulsuz seven, her zaman yanımda olan ve karşılığında hiçbir şey istemeyen tek varlıklar onlardı" demişti.

KÖPEK UYURULMAYACAK

Aktör, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo'un uyutulmasını ve yanına gömülmesini istemişti.

Hayvanseverlerin duruma tepki göstermesiyle aile vasiyetten vazgeçti.