Teşkilat dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş müjdeli haberi verdi! Baba oluyor

Teşkilat dizisinde Altay karakteriyle yer alan Tolga Sarıtaş, müjdeli haberi paylaştı. Haziran ayında Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş baba oluyor.

Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Güneşin Kızları, ve Söz gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'tan müjdeli haber geldi.

TOLGA SARITAŞ BABA OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat dizisinin Altay’ı Tolga Sarıtaş babalık heyecanı yaşıyor. Geçen haziran ayında Çeşme Alaçatı’da modacı Zeynep Mayruk’la yaşamını birleştiren Sarıtaş heyecanla bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.

Geçen kasım ayında verdiği röportajında babalık üzerine konuşan Tolga Sarıtaş, “Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet” demişti. Zeynep Mayruk ocak ayında bir oyuncak bebek markası için koleksiyon tasarlamış ve çektiği tanıtım videosunda bol kıyafetler tercih etmesi “Acaba hamile mi?” sorusunu akıllara getirdi.