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 | Dilek Ulusan

Teşkilat dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş müjdeli haberi verdi! Baba oluyor

Teşkilat dizisinde Altay karakteriyle yer alan Tolga Sarıtaş, müjdeli haberi paylaştı. Haziran ayında Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş baba oluyor.

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Teşkilat dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş müjdeli haberi verdi! Baba oluyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 16:15

Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Güneşin Kızları, ve Söz gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'tan müjdeli haber geldi.

TOLGA SARITAŞ BABA OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat dizisinin Altay’ı Tolga Sarıtaş babalık heyecanı yaşıyor. Geçen haziran ayında Çeşme Alaçatı’da modacı Zeynep Mayruk’la yaşamını birleştiren Sarıtaş heyecanla bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.

Teşkilat dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş müjdeli haberi verdi! Baba oluyor

Geçen kasım ayında verdiği röportajında babalık üzerine konuşan Tolga Sarıtaş, “Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet” demişti. Zeynep Mayruk ocak ayında bir oyuncak bebek markası için koleksiyon tasarlamış ve çektiği tanıtım videosunda bol kıyafetler tercih etmesi “Acaba hamile mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Teşkilat dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş müjdeli haberi verdi! Baba oluyor
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Sıkça Sorulan Sorular

TOLGA SARITAŞ KAÇ YAŞINDA?
30 Mayıs 1991 doğumlu Tolga Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Zeytindalı'nda sahne aldı. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında "Bahtı Kara" filmiyle başlayan Tolga Sarıtaş, 2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynadı.
ETİKETLER
#teşkilat
#tolga sarıtaş
#babalık davası
#zeynep mayruk
#haber
#Yeni Baba
#Dizi Oyuncusu
#Magazin
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