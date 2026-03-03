Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı

Geçtiğimiz günlerde acı haberini aldığımız genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefatı, ünlüler camiasında büyük ses getirmişti. Genç yaşına rağmen birçok popüler dizide kendini gösterip, tanınır hale gelen merhum oyuncu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yaşam mücadelesini acı bir sonla noktalamış olmuştu. Üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın vefatı sonrasında Teşkilat'ın başrol oyuncusu ve Yıldız'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen Rabia Soytürk, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle yuhlanmıştı.

OYUNCU RABİA SOYTÜRK, YAKIN DOSTU İBRAHİM YILDIZ'IN ÖLÜMÜ SONRASINDA YATIĞI PAYLAŞIMLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

TRT1 dizisinin iddialı dizisi Teşkilat'ta Hilal Turhantürk karakteri ile ekrana gelen oyuncu Rabia Soytürk, aktif kullandığı Instagram hesabındaki paylaşımı nedeniyle dikkat çekmiş ve tepki üstüne tepki toplamıştı.

Bir dönem Star TV'nin popüler dizisi 'Duy Beni'de beraber rol aldığı arkadaşı İbrahim Yıldız'ın vefat etmesinden hemen sonraki gün, sosyal medya hesabında gülerek mutlu bir karesini yayınlayan Soytürk, sosyal medyada linç akınına uğramıştı.

Arkadaşı İbrahim Yıldız'ın vefat haberini alması ile birlikte set günlerine ait görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıp arkadaşına veda eden Soytürk'ün 1 gün sonra mutlu halini paylaşması çelişkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ YİYEN OYUNCU RABİA SOYTÜRK SONUNDA İSYAN ETTİ!

Genç oyuncu merhum İbrahim Yıldız'ın vefatı sonrasında yaptığı paylaşımla tepki çeken Rabia Soytürk, ayaküstü magazin muhabirine dert yakındı. Rol arkadaşı İbrahim Yıldız'ın vefatına çok üzüldüğünü söyleyen Soytürk, hakkında sert eleştiride bulunanlara şöyle karşılık verdi:

Soytürk, "Biraz kötü şeyler yazıldı, çizildi. Evet cenazeye gittim benim rol arkadaşımdı kendisi. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Elbette ki üzülüyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Elbette ki ailesinin yaşadığı üzüntüyü yaşayamıyoruz o ayrı. Ama bizler de üzülüyoruz. Yok makyajlı gitti vs bunlar çok can sıkıcı. Ben yarım saatlik set aramda koştur koştur cenazeye gittim.

Ekstra o gün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış olmam; sosyal medyayı tek başıma yönetiyorum anlamına gelmez. Bizde oradan para kazanıyoruz. Nasıl ki dizi yayın gününü değiştiremiyorsak orada da iş gereği belirli paylaşımlar yapmak zorunda kalıyoruz.

10 gün öncesinde çekilen fotoğrafa güldü gibi eleştiriler can sıkıcı oluyor. Kimsenin acı eşiğini değerlendirme yorumunu kimseye vermiyor. Bunlar çok üzücü ve yıpratıcı olmaya başlıyor. Çok üzerine konuşulması gerektiğini düşünmüyorum" ifadesinde bulunarak cümlesini sonlandırdı.