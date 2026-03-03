Menü Kapat
Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı

Oyuncu Rabia Soytürk'ün birkaç gün öncesinde vefat eden rol arkadaşı İbrahim Yıldız'ın ölümü sonrasında yaptığı paylaşım tepki üstüne tepki çekmişti. Sosyal medyada linç akınına uğrayan Rabia Soytürk, sonunda isyan etti ve Yıldız'ın ölümü sonrası yaptığı paylaşım ile ilgili konuştu.

Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı
Geçtiğimiz günlerde acı haberini aldığımız genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefatı, ünlüler camiasında büyük ses getirmişti. Genç yaşına rağmen birçok popüler dizide kendini gösterip, tanınır hale gelen merhum oyuncu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yaşam mücadelesini acı bir sonla noktalamış olmuştu. Üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın vefatı sonrasında 'ın başrol oyuncusu ve Yıldız'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen , sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle yuhlanmıştı.

OYUNCU RABİA SOYTÜRK, YAKIN DOSTU İBRAHİM YILDIZ'IN ÖLÜMÜ SONRASINDA YATIĞI PAYLAŞIMLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

TRT1 dizisinin iddialı dizisi Teşkilat'ta Hilal Turhantürk karakteri ile ekrana gelen oyuncu Rabia Soytürk, aktif kullandığı Instagram hesabındaki paylaşımı nedeniyle dikkat çekmiş ve tepki üstüne tepki toplamıştı.

Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı

Bir dönem Star TV'nin popüler dizisi 'Duy Beni'de beraber rol aldığı arkadaşı İbrahim Yıldız'ın vefat etmesinden hemen sonraki gün, sosyal medya hesabında gülerek mutlu bir karesini yayınlayan Soytürk, sosyal medyada linç akınına uğramıştı.

Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı

Arkadaşı İbrahim Yıldız'ın vefat haberini alması ile birlikte set günlerine ait görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıp arkadaşına veda eden Soytürk'ün 1 gün sonra mutlu halini paylaşması çelişkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ YİYEN OYUNCU RABİA SOYTÜRK SONUNDA İSYAN ETTİ!

Genç oyuncu merhum İbrahim Yıldız'ın vefatı sonrasında yaptığı paylaşımla tepki çeken Rabia Soytürk, ayaküstü magazin muhabirine dert yakındı. Rol arkadaşı İbrahim Yıldız'ın vefatına çok üzüldüğünü söyleyen Soytürk, hakkında sert eleştiride bulunanlara şöyle karşılık verdi:

Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı

Soytürk, "Biraz kötü şeyler yazıldı, çizildi. Evet cenazeye gittim benim rol arkadaşımdı kendisi. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Elbette ki üzülüyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Elbette ki ailesinin yaşadığı üzüntüyü yaşayamıyoruz o ayrı. Ama bizler de üzülüyoruz. Yok makyajlı gitti vs bunlar çok can sıkıcı. Ben yarım saatlik set aramda koştur koştur cenazeye gittim.

Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı

Ekstra o gün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış olmam; sosyal medyayı tek başıma yönetiyorum anlamına gelmez. Bizde oradan para kazanıyoruz. Nasıl ki dizi yayın gününü değiştiremiyorsak orada da iş gereği belirli paylaşımlar yapmak zorunda kalıyoruz.

Teşkilat'ın yıldız oyuncusu Rabia Soytürk'ten linç isyanı! Sonunda patladı

10 gün öncesinde çekilen fotoğrafa güldü gibi eleştiriler can sıkıcı oluyor. Kimsenin acı eşiğini değerlendirme yorumunu kimseye vermiyor. Bunlar çok üzücü ve yıpratıcı olmaya başlıyor. Çok üzerine konuşulması gerektiğini düşünmüyorum" ifadesinde bulunarak cümlesini sonlandırdı.

