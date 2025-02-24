Testo Taylan, Kobra Murat’ın evine gitti! Altın kaplamalı klozet ve klima olay oldu

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" sözleriyle günlerde konuşulmuştu. Tüm birikimini yeni evine yatıran Kobra Murat, bütün evini altın kaplama yaptırdı. Testo Taylan'ın ziyaret ettiği evi görenler gözlerine inanamadı.

KOBRA MURAT'IN ALTIN KAPLAMA EVİNİ GÖRENLER ŞOK OLDU

Kobra Murat, 4 katlı altın kaplama binasına sonunda kavuştu. Müteahhit tarafından dolandırılan Kobra Murat, ev için bütün birikimini harcadı. Kobra Murat, "O evin parası kadar 20 tane ev parasını fayansa, kalebodura, camcıya, mutfakçıya harcadım" demişti.

Testo Taylan, Kobra Murat'ın 4 katlı evini ziyaret etti. Balat'taki binasının dışını da altın kaplama yaptıran Kobra Murat'ın evine yorum yaptı. Kobra Murat, klimasından klozetine kadar evinin her yerini altın kaplama yaptırdı. Kobra Murat ayrıca banyosundaki jakuziyi de överek "Hayat kurtarıyor" dedi.

Evindeki tadilatları halen devam eden Kobra Murat, mutfakta yapılacak işlemleri de tek tek gösterdi.

Şarkıcı "Annem küçükken işte para biriktirmeyi bize şey olarak öğretti bir tane çeyrek altın alın kenara atın. Ben de hep öyle alıştım hep altın yaptırdım o altınlar birikince de böyle çoluğa çocuğuma ev yer yaptırdım" dedi.