TGRT Haber canlı yayınında Ankaralı Turgut ve oğlu barıştı! Dizlerini öptü, gözyaşları sel oldu

17 Ekim 2024 14:53 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:58

Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut gelen yardım paralarını çocuklarının aldığı belirterek tüm çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. TGRT Haber'de Haberin İçinden programına katılan Haydar, babası Ankaralı Turgut'tan özür diledi, dizlerini öptü.

Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir kanser​ nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Ankaralı Turgut, "Yardım paralarına göz diken evlatlarımı reddettim!" ifadelerini kullandı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Pınar Ergüner'in sunumuyla yayınlanan Haberin İçinden programına katılan Haydar, babası Ankaralı Turgut'tan özür dileyerek ayaklarına kapandı.

HAYDAR, CANLI YAYINDA BABASI ANKARALI TURGUT'UN DİZLERİNİ ÖPTÜ

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, bir süredir çocuklarıyla kanlı bıçaklı oldu. Kendisine gelen yardım paralarına çocuklarının el koyduğunu belirten Ankaralı Turgut'un çocukları TGRT Haber canlı yayınında birbirine girdi. Haberin İçinden programının bugün yayınlanan canlı yayınında ise baba oğul barış sağladı. Ankaralı Turgut ile oğlu Haydar'ı Pınar Ergüner barıştırırken, Haydar babasının dizlerini öperek özür diledi. O anlarda yanlarında ‘Haberin İçinden’ Ekibi vardı.

ANKARALI TURGUT, TÜM ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Bir süredir kızının evinde kalan Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı. Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen Turgut Karataş, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" dedi.