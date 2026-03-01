The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti

Klasikleşmiş yapımlarda rol alan Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, Godfather’daki II’deki Tom Hagen rolü ile To Kill a Mockingbird’deki içine kapanık Boo Radley karakteriyle popüler oldu. Oyuncu evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

THE GODFATHER'IN YILDIZI ROBERT DUVALL HAYATINI KAYBETTİ

Robert Duvall, yedi kez Oscar’a aday gösterildi, 1984’te Tender Mercies filminde alkol bağımlılığını aşmaya çalışan bir country şarkıcısını oynadığı rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Eşi Luciana Duvall, Facebook’ta paylaştığı mesajda, “Bob evde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu” diyerek, “Dünya için o Oscar ödüllü bir oyuncu, bir yönetmen, bir hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi. Mesleğine olan tutkusu, karakterlere, iyi bir yemeğe ve sohbet etmeye duyduğu derin sevgiyle eşdeğerdi. Bob, oynadığı her rol için karakterlerine ve onların temsil ettiği insan ruhunun gerçeğine kendini tamamen verdi. Böylece hepimize kalıcı ve unutulmaz bir miras bıraktı.” dedi.

ROBERT DUVALL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1931 doğumlu Robert Duvall, 1955’te New York’taki Neighborhood Playhouse School of the Theatre’a kaydoldu; burada James Caan, Gene Hackman ve Dustin Hoffman gibi isimlerle birlikte eğitim gördü ve Hackman ile Hoffman’la aynı evleri paylaştı. Televizyon ve tiyatroda düzenli olarak çalıştı; yönetmen Ulu Grosbard’ın sahneye koyduğu, Arthur Miller’ın A View from the Bridge adlı oyununun 1965 yapımındaki ödüllü rolü de bunlar arasındaydı. Sinemadaki ilk rolünü ise 1962 yapımı Bülbülü Öldürmek’teki gizemli Boo Radley karakteriyle aldı.