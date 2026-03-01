Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti

The Godfather ve Apocalypse Now yapımlarıyla tanınan Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Luciana Duvall yaptığı paylaşımda, “Bob evde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 14:19

Klasikleşmiş yapımlarda rol alan Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, Godfather’daki II’deki Tom Hagen rolü ile To Kill a Mockingbird’deki içine kapanık Boo Radley karakteriyle popüler oldu. Oyuncu evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

THE GODFATHER'IN YILDIZI ROBERT DUVALL HAYATINI KAYBETTİ

Robert Duvall, yedi kez Oscar’a aday gösterildi, 1984’te Tender Mercies filminde alkol bağımlılığını aşmaya çalışan bir country şarkıcısını oynadığı rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti

Eşi Luciana Duvall, Facebook’ta paylaştığı mesajda, “Bob evde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu” diyerek, “Dünya için o Oscar ödüllü bir oyuncu, bir yönetmen, bir hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi. Mesleğine olan tutkusu, karakterlere, iyi bir yemeğe ve sohbet etmeye duyduğu derin sevgiyle eşdeğerdi. Bob, oynadığı her rol için karakterlerine ve onların temsil ettiği insan ruhunun gerçeğine kendini tamamen verdi. Böylece hepimize kalıcı ve unutulmaz bir miras bıraktı.” dedi.

The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti

ROBERT DUVALL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1931 doğumlu Robert Duvall, 1955’te New York’taki Neighborhood Playhouse School of the Theatre’a kaydoldu; burada James Caan, Gene Hackman ve Dustin Hoffman gibi isimlerle birlikte eğitim gördü ve Hackman ile Hoffman’la aynı evleri paylaştı. Televizyon ve tiyatroda düzenli olarak çalıştı; yönetmen Ulu Grosbard’ın sahneye koyduğu, Arthur Miller’ın A View from the Bridge adlı oyununun 1965 yapımındaki ödüllü rolü de bunlar arasındaydı. Sinemadaki ilk rolünü ise 1962 yapımı Bülbülü Öldürmek’teki gizemli Boo Radley karakteriyle aldı.

The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Godfather
#Yeşilçam
#Oscar Ödülü
#Robert Duvall
#Bülbülü Öldürmek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.