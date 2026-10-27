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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:43

The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu

The Pitt dizisinin başarılı oyuncusu Noah Wyle, kariyerinde dikkat çeken işlere imza atarken People dergisinin her yıl geleneksel olarak seçtiği ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanını kaptı. "Doktor John Carter" ve "Doktor Robby" rolleriyle hafızalara kazınan ünlü isim, 2026’nın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:43

People dergisinin geleneksel olarak her yıl seçtiği ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanı 2026 yılında Noah Wyle’ye verildi. The Pitt dizisinin başarılı ismi, oynadığı “Doktor John Carter" ve "Doktor Robby" rolleriyle hafızalarda yer edinirken bu senenin de en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor.

THE PİTT YILDIZI NOAH WYLE 2026’NIN EN SEKSİ ERKEĞİ SEÇİLDİ!

HBO Max’ın popüler dizilerinden biri olan ‘The Pitt’ başarılı konusunun dışında oyuncularıyla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor.  Özellikle de “Doktor John Carter" ve "Doktor Robby" rolleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Noah Wyle, People dergisinin her yıl geleneksel olarak seçtiği isimlerden biri oldu.

The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu

People dergisinin her yıl seçtiği "Yaşayan En Seksi Erkek” unvanına bu sene layık görülen isimlerden biri haline geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası duygularını ifade eden Noah Wyle, şaşırdığını belirtti.

The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gerek konusu gerekse de oyuncularıyla gündeme bomba gibi düşen The Pitt dizisi, bu sene oldukça dikkat çeken işlerden biri oldu. Öyle ki dizi kısa süre de en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı. The Pitt’in yıldızı Noah Wyle, 2026 yılının en seksi erkeği seçilerek sosyal medya da gündem oldu.

The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu

Öyle ki Noah Wyle bu haber sonrası duygulandığını ifade ederek, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Böyle bir onurun bana verileceği hayatta aklıma gelmezdi.” diyerek şaşırdığını ifade etti.

The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu

Kariyerinde ER'daki Dr. John Carter geniş kitlelerce tanınan Noah Wyle, bu rolüyle de beş kez Emmy ve üç Altın Küre adaylığı aldı. Ancak bu büyük ödül gecelerinde sadece adaylığı kaldı, ödül alamadı.

The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu

Daha sonrasında HBO Max’ın sevilen dizilerinden biri olan The Pitt’teki performansıyla da adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. 4 Haziran 1971 doğumlu olan Amerikalı aktör, oynadığı yapımlarla hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor.

The Pitt yıldızı Noah Wyle 2026’nın en seksi erkeği seçildi! Sosyal medyada gündem oldu

Öyle ki, liseden mezun olduktan sonra bir menajerle anlaşarak oyunculuk dersleri alan Noah Wyle, eğitimleri için garson ve komi işlerinde çalışmıştır. Los Angeles’ta sahne yapımlarında yer alan Noah Wyle, ilk kez mini bir dizide yer alarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

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ETİKETLER
#The Pitt
#People Dergisi
#Noah Wyle
#Doktor John Carter
#Doktor Robby
#Magazin
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