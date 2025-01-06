Timothee Chalamet'nin bıyıklı imajı takipçilerinden geçer not alamadı: Bıyığını kes!

06 Ocak 2025 16:57 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:16

Bu yıl 82'ncisi gerçekleşen Altın Küre Ödülleri törenine yeni imajıyla giden Timothee Chalamet geceye damga vurdu. Bıyıklı katıldığı ödül töreninde tepki alan Timothee Chalamet, hayranlarının "Bıyığını kes" yorumlarına maruz kaldı.

Rol aldığı filmlerle adından söz ettiren 29 yaşındaki Timothee Chalamet, Altın Küre Ödülleri'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Takipçilerinden de tepki çeken Timothee Chalamet, gecesinin sunuculuğunu üstlenen ve esprileriyle törene damga vuran Nikki Glaser'ın da diline dolandı.

TIMOTHEE CLALAMET'İN YENİ İMAJI GEÇER NOT ALAMADI

Wonka, Dune: Çöl Gezegeni, Küçük Kadınlar gibi yapımlarda rol alan Timothee Chalamet, sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte katıldığı 82. Altın Küre Ödülleri töreninde her zamankinden farklı bir imajla kameralar karşısına geçti. Bıyık bırakan Chalamet takipçilerinden geçer not alamadı.

29 yaşındaki oyuncunun yeni imajını gören hayranlarını sosyal medyadan yorum yağdırdı. Takipçilerinin büyük bir kısmı Timothee Chalamet'e bıyığı hiç yakıştırmadı. Takipçilerinden "Bıyığını hemen kes" mesajları yağdı.

Altın Küre Ödülleri gecesinin sunuculuğunu üstlenen ve esprileriyle törene damga vuran Nikki Glaser, oyuncuya sahnede laf atarak "Üst dudağındaki kirpikler muhteşem" yorumunu yaptı.