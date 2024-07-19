Timur Cihantimur yeni cezaevini beğenmedi! "Akıl sağlığı riskte"

19 Temmuz 2024 16:15 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:39

Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden oldu. Annesi Eylem Tok ile kaçtığı ABD’de yargılanan Timur Cihantimur, 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.

TİMUR CİHANTİMUR, YENİ CEZAEVİNİ BEĞENMEDİ

NTV'de yer alan habere göre; Timur Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını iddia etti. Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

CİHAN TİMURTİMUR'UN DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

Son duruşmada hakim, daha önce en kısa zamanda Cihantimur'un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talep edildiği başvuruyu değerlendireceğini belirtmesine rağmen henüz kararını açıklamadı. Cihantimur'un bir sonraki duruşma günü 15 Ekim olarak belirlendi. Timur Cihantimur 15 Ekim'e kadar cezaevinde kalacak.