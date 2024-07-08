Timur Cihantimur'un Babası Bülent Cihantimur TV'de programa başlayacak
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:26
Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un estetik cerrahı babası Bülent Cihantimur'un TV programına başlayacağı ortaya çıktı.
Ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile beraber yurt dışına kaçtı. Timur Cihantimur’un yargılanması devam ederken, babası Bülent Cihantimur’un TV programına başlayacağı ortaya çıktı.
BÜLENT CİHANTİMUR TV PROGRAMINA BAŞLIYOR
Kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur’un ABD'de yargılanması devam ederken, baba Bülent Cihantimur, TLC'de yeniden program yapacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Bülent Cihantimur'a yorum yağdı.
Sosyal medya hesabından sık sık markalarının hesaplarını paylaşan Bülent Cihantimur, son olarak TV programına başlayacağını duyurdu. Cihan Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a sosyal medyadan eleştiri yağdı.
Kaynak: tgrthaber.com