Tolga Güleç evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Kırmızı Oda, Masumiyet, Can Borcu gibi dizilerde rol alan Tolga Güleç ile Öykü Cengiz, evlilik yolundaki ilk adımı 4 Temmuz 2025'te atmıştı. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin düğün tarihleri de belli oldu.

TOLGA GÜLEÇ İLE ÖYKÜ CENGİZ EVLENİYOR

Tolga Güleç ile Öykü Cengiz'in düğün tarihi belli oldu. Çiftin, 13 Haziran'da evleneceği öğrenildi. İkilinin, geçtiğimiz yıl kasım ayında ayrıldıkları iddia edilmişti. Güleç, iddiaları yalanlamıştı.

TOLGA GÜLEÇ KAÇ YAŞINDA?

20 Eylül 1981 Hatay doğumlu Tolga Güleç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

ÖYKÜ CENGİZ KİMDİR?

2002 yılında redaktör olarak başladığı kariyerinde ekran önüne geçerek birçok program sundu. Öykü Cengiz, meslek hayatı boyunca sunuculuk ve haber spikerliğiyle başladı. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Cengiz, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.