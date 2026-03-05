Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tolga Güleç evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle popüler olan Tolga Güleç, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sunucu Öykü Cengiz ile 13 Haziran'da nikâh masasına oturacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tolga Güleç evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 17:47

Kırmızı Oda, Masumiyet, Can Borcu gibi dizilerde rol alan Tolga Güleç ile Öykü Cengiz, yolundaki ilk adımı 4 Temmuz 2025'te atmıştı. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin düğün tarihleri de belli oldu.

TOLGA GÜLEÇ İLE ÖYKÜ CENGİZ EVLENİYOR

Tolga Güleç ile Öykü Cengiz'in düğün tarihi belli oldu. Çiftin, 13 Haziran'da evleneceği öğrenildi. İkilinin, geçtiğimiz yıl kasım ayında ayrıldıkları iddia edilmişti. Güleç, iddiaları yalanlamıştı.

Tolga Güleç evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

TOLGA GÜLEÇ KAÇ YAŞINDA?

20 Eylül 1981 Hatay doğumlu Tolga Güleç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Tolga Güleç evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

ÖYKÜ CENGİZ KİMDİR?

2002 yılında redaktör olarak başladığı kariyerinde ekran önüne geçerek birçok program sundu. Öykü Cengiz, meslek hayatı boyunca sunuculuk ve haber spikerliğiyle başladı. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Cengiz, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Tolga Güleç evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
ETİKETLER
#evlilik
#nişan
#Tolga Güleç
#Öykü Cengiz
#Düğün Tarihi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.