Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat yıllar sonra Teşkilat dizisinde bir arada!

07 May 2024 16:43 - Güncelleme : 07 May 2024 16:43

Başrolünde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni sezonuna düşünülen isimlerin başında son olarak Baba dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş yer aldı. Sarıtaş teklifi kabul ederse yıllar sonra Aybüke Pusat ile tekrar partner olacak.

TOLGA SARITAŞ TEŞKİLAT DİZİSİNDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Teşkilat dizisinin 111. bölümde Murat Yıldırım ayrılığı yaşanacak. Dizinin yeni başrol oyuncusu için de yapım şirketinin daha önce unutulmaz Söz’de başrol oynayan Tolga Sarıtaş’a teklif götürdüğü öğrenildi. Modacı Zeynep Mayruk ile haziran ayında evlenmeye hazırlanan Sarıtaş, teklifi kabul ederse Söz dizisindeki eski rol arkadaşı Aybüke Pusat ile ikinci kez partner olacak.