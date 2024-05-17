Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un düğün tarihi belli oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 14:11 - Güncelleme : 17 May 2024 14:11
Oyuncu Tolga Sarıtaş ile nişanlısı Zeynep Mayruk'un düğün tarihi belli oldu. Düğün hazırlıkları devam çift haziranda kutlama olacağını duyurdu.
Son olarak Baba dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz ay nişanlandığı Zeynep Mayruk ile evleniyor. Arkadaşının doğum gününe katılan Sarıtaş, düğün tarihini paylaştı.
DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU
Düğün hazırlıklarının devam ettiğini belirten Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çifti, “Artık son düzlükteyiz. Haziran gibi ufak bir şey yapacağız. Eğlenceli bir düğün olsun istiyoruz. İlişkimizin 6’ncı yılındayız, ‘Senin dediğin olsun, benim dediğim olsun’ gibi işleri geçtik. Dostlarımızla güzel bir gece yapacağız inşallah.” diyerek düğün tarihini ilk kez paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber