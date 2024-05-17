Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un düğün tarihi belli oldu

17 May 2024 14:11 - Güncelleme : 17 May 2024 14:11

Son olarak Baba dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz ay nişanlandığı Zeynep Mayruk ile evleniyor. Arkadaşının doğum gününe katılan Sarıtaş, düğün tarihini paylaştı.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Düğün hazırlıklarının devam ettiğini belirten Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çifti, “Artık son düzlükteyiz. Haziran gibi ufak bir şey yapacağız. Eğlenceli bir düğün olsun istiyoruz. İlişkimizin 6’ncı yılındayız, ‘Senin dediğin olsun, benim dediğim olsun’ gibi işleri geçtik. Dostlarımızla güzel bir gece yapacağız inşallah.” diyerek düğün tarihini ilk kez paylaştı.