Tolga Sarıtaş kahkahaya boğdu! Bakın nasıl Söz seti diyerek Erkenci Kuş setinde kendini buldu

18 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:27

Tolga Sarıtaş katıldığı programda ilginç set anılarından bahsetti. Son olarak Aybüke Pusat ile başrolünde yer aldığı Söz dizisiyle ekranda olan Tolga Sarıtaş, Söz ile Erkenci Kuş setini birbirine karıştırdığı anları anlattı. Gelen seyircileri gülme krizine sokan Tolga Sarıtaş, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.

Zeynep Mayruk ile mutlu bir evliliği olan Tolga Sarıtaş​, ilk işi Muhteşem Yüzyıl​'da kendisine destek olan Tuncel Kurtiz'in desteğini anlatırken, komik set anısıyla da herkesi kahkahaya boğdu. Söz yerine Erkenci Kuş setine giden Tolga Sarıtaş, o anları anlatırken, herkesi kahkahaya boğdu.

TOLGA SARITAŞ'IN GÜLDÜREN SET ANISI

Söz setinde Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Konum geldi sete gittim sabah mahmurluğu. İndim arabadan. Allah Allah prodüksiyondan kimse almıyor arabayı. Bir çay ocağına 'günaydın' dedim. Adamlar bana şakın şaşkın bakıyor. Karavanımı arıyorum. Yürüyorum ama arada yürüyen insanların durup bana baktığını fark ediyorum. Bir an oldu 'Tolga burası yanlış set' dedim. Arabama binip gittim. Bir arka sokaktaymış set" diyerek

TOLGA SARITAŞ'TAN TUNCEL KURTİZ İTİRAFI GELDİ

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Cihangir karakteriyle yer alan Tolga Sarıtaş, "İlk pişmeye başladığım set" dediği yapımda katıldığı ilk haftada Tuncel Kurtiz'le ilgili anısını anlattı. Çok heyecanlı olduğunu belirten Tolga Sarıtaş, ilk sahnesinden sonra Tuncel Kurtiz'in elini omzuna koyarak 'Aferin iyi oynadın' demesiyle ne kadar rahatladığını anlattı.