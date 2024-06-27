Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi

27 Haziran 2024 21:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 21:58

Çeşme'de Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk dostlarının da katıldığı bir nikahla evlendi. Ünlü oyuncu, modacı sevgilisine Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etmiş ve şubat ayında da nişanlanmıştı.

Balayını Ayvalık'ta geçirecekleri öğrenilen çiftin törenine Engin Akyürek, Sarp Akkaya, Alina Boz, Umut Evirgen ve Özgür Çevik gibi ünlü isimler de katılarak bu özel güne şahitlik etti.

Son olarak Baba dizisinde rol alan 33 yaşındaki Tolga Sarıtaş düğün planlarını anlatırken. "İlişkimizin 6’ncı yılındayız, ‘Senin dediğin olsun, benim dediğim olsun’ gibi işleri geçtik. Dostlarımızla güzel bir gece yapacağız inşallah.” demişti.